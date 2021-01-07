Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilecek

Türkiye Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verileceği duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Eyüp Gözgeç'in, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nu makamında ziyaret ettiği ifade edildi.
Ziyarette yapılan görüşmede, Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilmesi konusunda mutabakata varıldığı ve yakın zamanda iş birliği protokolünün imzalanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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