Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtıyor.

Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gençlik Merkezleri'ndeki gençler, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.

Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.