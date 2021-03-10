Gençlik merkezinden boksa eğitimi
10.03.2021 10:23
GEnçlik merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak boks eğitimi vereceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan gençlik merkezlerinde boks eğitimi verileceği bildirildi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç arasında boks branşının yaygınlaşması hedefiyle iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.
Protokol kapsamında gençlik merkezlerinde boks eğitiminin verileceği ve boks branşının ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
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