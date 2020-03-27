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Gençlik Merkezlerinde "Korumalı Maske" üretimi (2)
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çalışmalar hakkında bilgi alması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun maskelerle fotoğraf çekimiANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çalışmalar hakkında bilgi alması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun maskelerle fotoğraf çekimi
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Ankara'daki Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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