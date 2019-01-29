Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezlerinden Bez Torba Seferberliği

Gençlik Merkezlerinden Bez Torba Seferberliği

43 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bez torba kullanımını teşvik amaçlı yeni bir projeye imza attı.

Gençlik Merkezlerinden Bez Torba Seferberliği, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bez torba kullanımını teşvik amaçlı yeni bir projeye imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğayı Sev, Doğayı Koru" sloganıyla başlatılan kampanyada, gençler kendi diktikleri 5 bin adet bez torbayı semt pazarlarını gezerek vatandaşlara dağıttı. İlk olarak Ankara Batıkent'te bulunan Gençlik Merkezinde başlatılan kampanyada gençlik liderleri ve gönüllü gençler yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan 81 ildeki Gençlik Merkezlerinde de yürütülecek kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kampanyada gönüllü gençlerle bir araya gelerek bez torbalarının dikiminde görev alan gençlik lideri Leyla Poyraz, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında böyle projelerin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem ekonomimize hem doğamıza hem de sağlığımıza katkı sağlamak için bu projeye destek vermek ve çevremizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaları için bilinçlendirmek en temel görevimiz. Çevreye farklı alanlarda verdiğimiz diğer zararları da düşünürsek bu uygulamanın çok anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için temiz bir çevreye ihtiyacımız var. Gençlik Merkezleri olarak da 'Geri Dönüşüm', 'Sıfır Atık Projesi' gibi birçok çevreci projemiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Semt pazarlarını gezerek vatandaşlara bez torba dağıtımını yapan gönüllü gençler ise bu tür sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin içerisinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu 9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor

Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:05:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezlerinden Bez Torba Seferberliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]