Gençlik Merkezlerinden örnek proje - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinin 'Kurallara Uyalım, Sevdiklerimize Ulaşalım' projesi kapsamında sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı, lokum ikramında bulunuldu.

Proje kapsamında bugün Kars Kapı Polis Uygulama Noktası, Sanayi Tortum yolu Polis uygulama noktası, Aşkale Erzurum karayolu Polis kontrol noktası, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi karşısı köprülü kavşak, Kayak yolu Polis Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Caddesinde 20 gençlik lideri, 20 gönüllü olmak üzere toplam 40 kişilik ekiple "Trafikte Yaya Üstünlüğü" etkinliği düzenlendi.

Kars kapı Polis Uygulama noktasında Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ve Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan'ın da katıldığı programda "Emniyet kemerini tak, kul hakkı yeme" sloganıyla Trafik Polisleri kontrolünde araçlar durdurarak araç sürücüleri bilgilendirildi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın burada yaptığı açıklamada, "Erzurum'da kurallara uyalım sevdiklerimize ulaşalım konulu proje hazırlandı. 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle bu projeye uygulamasına başlanıldı. Proje ortaklarımız Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve gençlik merkezinde görevli gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte Erzurum'un girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında ayrıca içindeki yaya geçiş üstünlüğü olan kavşaklarda araç sürücüleri ve yayaları elimizde bulunan broşürleri vererek uyarıyoruz. Araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Araç sürücülerine lokum, maskot ve kolonya ikram ediyoruz. Araçlarda çocuklar varsa aracı süren anne veya babalarına uyarıcı düdükler veriyoruz. Araç sürücüleri ve yayalardan olumlu tepkiler alıyoruz. Yaya olsun, araçla olsun trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıyoruz. İnsan olarak her insanın canından sorumlu olduğumuz da bilmeliyiz" diye konuştu.

Araç sürücülerine emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Gençlik Merkezi temsilcileri sürücülere lokum ikram etti, kolonya döktü. - ERZURUM