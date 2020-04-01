Gençlik merkezlerinden siperli maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik merkezlerinden siperli maske - Son Dakika

Gençlik merkezlerinden siperli maske

6 saat önce

Korona Virüsle mücadeleye tam destek veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri aracılığı ile siperli yüz maskesi üretiyor.

Gençlik merkezlerinden siperli maske, System.String[]

Korona Virüsle mücadeleye tam destek veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri aracılığı ile siperli yüz maskesi üretiyor. 20 gençlik lideri, sağlık çalışanları ve karantinadaki insanlar için günde 500 maske üretiyor.


Korona Virüsle Mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası yoğun bir destek görürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezleri aracılığı ile yaptığı projede takdir topluyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Korona Virüsle mücadele kapsamında Siperli Yüz Maskesi üretiyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kendi olanaklarını kullanan 20 gençlik lideri Sağlık Çalışanları ve karantinada kalanlar için siperli yüz maskesi üretiyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şimdilik Yakutiye Gençlik Merkezi'nde başlattıkları siperli yüz maskesi üretimini Palandöken Gençlik Merkezinde de üreteceklerini söyledi.


Günde 500 Siperli Yüz Maskesi


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı üzerine Yakutiye Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları ve karantinada kalan vatandaşlar için siperli maske üretimi yaptıklarını belirterek, "20 gençlik liderimizle siperli maske üretiyoruz. Gençlik liderlerimiz günde 500 siperli yüz maskesi yapıyor. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Korona Virüsle mücadele kapsamında bu zorlu dönemde can siper görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, onların daha güvenli bir şekilde hizmet vermeleri için gençlik liderlerimizle siperli maske üretiyoruz" dedi.


Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da, son derece hijyenik bir ortamda siperli maske ürettiklerini belirterek, "Bu zorlu dönemde insanlığa bir faydamız oluyorsa, bununla mutluluk duyuyoruz. İnşallah ülkemiz bu zorlu dönemi el birliği ve birliktelikle aşacak. Bu zorlu günlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sağlık personelimize siperli maske desteğinde bulunarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik" dedi. - ERZURUM

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

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