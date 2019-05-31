Son Dakika Haberleri: Gençlik, okuma farkındalığında buluşuyor
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Gençlik, okuma farkındalığında buluşuyor

1 saat önce

Bayburt'ta, "Gençlik Okuma Farkındalığında Buluşuyor" sloganı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gençlik, okuma farkındalığında buluşuyor, System.String[]
Bayburt'ta, "Gençlik Okuma Farkındalığında Buluşuyor" sloganı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tarafından yürütülen "Gençlik Kimliğiyle Buluşuyor" projesi kapsamında, Yenişehir Parkı'nda "Gençlik Okuma Farkındalığında Buluşuyor" sloganıyla kitap okuma etkinliği organize edildi.
Okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 150 kişi katıldı. Katılımcılar, parkta iki saat kitap okudu.
BAYDER Başkanı Fatih Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje ile topluma kitap okuma bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Gelişmiş toplumların, okuma oranı en yüksek toplumlar olduğuna dikkati çeken Dündar, "İlimizin ve ülkemizin gelişmesini istiyorsak evvela kendimizi geliştirmeliyiz. Bu da öncelikli olarak okumaktan geçer çünkü gelişimin anahtarı okumaktır." dedi.
Dündar, aynı faaliyeti eylül ayında Cumhuriyet Caddesinde, dolmuş duraklarında ve şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısında gerçekleştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:19 Kaynak: AA
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