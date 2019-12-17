Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan - Son Dakika
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Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Gençlik Oyunları 25 bin ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı oyunlar kapsamında gerçekleştiriliyor.

Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Gençlik Oyunları 25 bin ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı oyunlar kapsamında gerçekleştiriliyor. Kızlar voleybol ve erkekler basketbol turnuvalarının karşılaşmaları devam ediyor.

Badminton, masa tenisi ve canlı langırt turnuvalarının ardından Başakşehir'de iki spor dalında daha heyecan başladı. Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında liseler arası kızlar voleybol ve basketbol turnuvası düzenlendi.  İki turnuva eş zamanlı olarak Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonlarında başladı. Kızlar voleybol turnuvasının ilk maçı, Özel Başakşehir Çınar Fen Lisesi takımıyla Özel Bahçeşehir Final Anadolu Lisesi takımı arasında oynandı. Karşılıklı alınan sayılarla büyük çekişmeye sahne olan maçta galip gelen taraf Özel Başakşehir Fen Lisesi takımı oldu.

Erkekler basketbol turnuvası ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi takımıyla Bahçeşehir İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında oynandı. Skor birbirine yakın olsa da maç boyunca üstün oynayan Bahçeşehir İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımı rakibini mağlup etti.

Liseler arası erkekler basketbol turnuvasına 21, kızlar voleybol turnuvasına ise 29 okul takımı katılıyor. Kızlar finali 14 Ocak 2020 Salı, erkekler finali ise 15 Ocak 2020 Çarşamba günü oynanacak. Final mücadeleleri yine Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki spor salonlarında gerçekleştirilecek. 5 Şubat 2020 Çarşamba günü ise Kızlar basketbol ve erkekler voleybol turnuvaları başlayacak.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:15 Kaynak: DHA
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