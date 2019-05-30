'Gençlik Paketleri' sahiplerine ulaştı

İSTANBUL, DHA ( Kurumsal Haber) -

CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte hayata geçirdiği 'Gençlik Paketi' kampanyasıyla oluşturdukları temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere ulaştırdı.

Gençlik Paketleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla İstanbul Kadıköy'deki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle öğrencilere teslim edildi. Projeyle bin gence daha ulaşmak hedefleniyor.

KARTALLIOĞLU: GENÇLERİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kampanyaya dair değerlendirmede bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bugüne kadar attıkları her adımda toplum yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi. 'Yeni Neslin Sabancı'sı prensibiyle gençlere yapılan yatırımlara önem verdiklerini belirten Kartallıoğlu, "Bu doğrultuda da TOG ile 'Destek Lazımsa CarrefourSA' diyerek 17 Mayıs'ta yeni bir kampanyaya imza attık. Mevcut cep harçlıklarıyla ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını giderebilen gençlerin temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçları da son derece önemli. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak amacıyla müşterilerimizle birlikte el ele vererek Türkiye'nin 53 ilindeki 611 marketimizde Gençlik Paketi ismiyle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri 19 TL'den satışa sunduk. Kısa zamanda toplanan paketleri gençlere ulaştırdık. Sorumlu perakendeci anlayışımız doğrultusunda gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

ÇİTİLGÜLÜ: "GENÇLERE VE GENÇLERE İNANANLARA TEŞEKKÜRLER"

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise iş birliği hakkında şöyle konuştu:

"Toplum Gönüllüsü gençler 17 yıldır toplumsal sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çok çeşitli temalarda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. CarrefourSA'nın desteği ile yürüttüğümüz 'Gençlik Paketi' kampanyası kapsamında 1 – 31 Mayıs tarihleri arasında CarrefourSA müşterileri; gençlere destek olabilmek için kişisel bakım ürünleri satın aldı. CarrefourSA da bu ürünlerin yer aldığı paketleri, gençlerin tespit edecekleri okullarda dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Gençlere ve gençliğin gücüne inanan CarrefourSA'ya ve duyarlı CarrefourSA müşterilerine, gönüllü çalışmalarıyla enerjilerini toplum için kullanmayı seçen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum."

19 LİRAYA GENÇLİK PAKETİ

Gençlere destek amacıyla 19 liradan satılan paketlerde diş macunundan deodorant spreye, şampuandan jilete, kadın pedinden ıslak mendile kadar kız ve erkek öğrencilere yönelik farklı kişisel bakım ürünleri bulunuyor.