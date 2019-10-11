"Gençlik Parkı'nın kültür parkı olması için Mansur Bey'le görüşüyoruz"

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara'ya turneye gelen tiyatro topluluklarının MEB Şura Salonu yerine bir tiyatro sahnesinde oynaması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini, Gençlik Parkı içindeki sahnenin başkente kazandırılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı "Tiyatro Anasanat Dalı Etkinlikler Dizisi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Hacettepe mezunu bir tiyatrocu olduğunu hatırlatan Beşikçioğlu, "Genel sanat yönetmeni, tiyatro sahibi olmak örnek alınacak bir davranış mı bilmiyorum. Ama umarım içinizden de böyle birkaç ruh hastası çıkar." diye konuştu.

Beşikçioğlu, Hacettepe'nin kendisine gönlündeki işi, tiyatro yapma imkanı sağladığını vurgulayarak, televizyon projelerinden kazandığı tüm sermayeyi tiyatroya yatırdığını anlattı. Beşikçioğlu, gençlerin tiyatro eğitiminin kendilerine kazandırdıklarını, mezun olduktan sonra daha iyi anlayacağını ifade etti.

Öğrencilerin "Bu işte neleri yapmak doğru?" şeklindeki sorusu üzerine, doğru ve yanlışın göreceli kavramlar olduğuna dikkati çeken Beşikçioğlu, "Mesala biz Tatbikat Sahnesi'nde gişe kaygısı olmadan oyun çıkarıyoruz. Bu benim doğrum, başkası için yanlış olabilir. Tek bir şey söyleyebilirim: Rol yapmayın, samimi olun." dedi.

"O yolda yürüyoruz, inşallah olacağız"

Kampüsteki Beytepe İlkokulu öğrencilerinin "Siz tiyatroda usta mısınız?" sorusunu Beşikçioğlu, "O yolda yürüyoruz, inşallah olacağız." diye yanıtladı.

Beşikçioğlu, hayatının dönüm noktasının Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştığı zamanlar olduğunu dile getirerek, "Sahnenin gücünü, sanatın ne kadar değerli olduğunu Diyarbakır'da gördüm." dedi.

Sahneyi bir arınma alanı olarak gördüğünü, ruhunun sahnede arındığını dile getiren Beşikçioğlu, tiyatroda canlandırmaktan en büyük keyif duyduğu oyunların da Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda sahnelediği "Onikinci Gece" ve "Macbeth" olduğunu söyledi.

Behzat Ç.

Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni sezondaki senaristine ilişkin tartışmalara değinilmesi üzerine Emrah Serbes'in şahane bir hikaye yaratıp, genel kurguyu oluşturduğunu, karakterleri ördüğünü ancak senaryoyu Ercan Mehmet Erdem'in yazdığını söyledi.

"Her zaman artılar koyacak güçte bir adam" olarak tanımladığı Emrah Serbes'in, senaryoya zaman zaman katkıda bulunduğunu anlatan Beşikçioğlu, tüm ekip olarak beraber beslendiklerini dile getirdi.

"Neden tiyatroyu seçtiniz?" sorusu yöneltilen Beşikçioğlu, soruyu "Askerlik korkusundan." diye yanıtladı. Hiçbir bölüme giremeyince spor ya da tiyatrodan birini seçmek durumunda kaldığını anlatan Beşikçioğlu, "Ama 1. sınıftan sonra olay koptu." ifadelerini kullandı.

"Gençlik Parkı'nın kültür parkı olması için Mansur Bey'le görüşüyoruz"

Beşikçioğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının genel sanat yönetmeni olacağınız söyleniyordu." ifadeleri üzerine şöyle konuştu:

"Ankara'ya turneye gelen tiyatroların MEB Şura Salonu'nda oynamasından sıkıntı duyuyorum. Tiyatro, tiyatro sahnesinde oynanmalı. Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Parkı içindeki sahnesinin neden kullanılmadığını görüşmek için gittim. Büyükşehirle paslaşarak, şehre gelecek oyunların adam gibi sahnede oynaması için yatırımlar yapılacağını öğrendim. Gençlik Parkı'nın bir kültür parkı olmasını Mansur Bey ile görüşüyoruz. Konu budur, genel sanat yönetmenliği değil."