Gençlik projelerinin sürdürülebilirliği için bir araya geldiler

Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından yürütülen "Damla Etkisi: Gençlik Projelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" kapsamında düzenlenen Erasmus+ İrtibat Kurma Semineri'ne, farklı ülkelerden gençlik çalışanı, gençlik lideri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Damla Etkisi: Gençlik Projelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" kapsamında Erasmus+ İrtibat Kurma Semineri düzenlendi.

Projenin ortaklarından Türkiye, Yunanistan, Litvanya, Makedonya, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Portekiz'den on beş sivil toplum kuruluşunu temsilen gençlik çalışanı, gençlik lideri ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı seminerde, yeni ortaklıkların ve projelerin adımları atılırken aynı zamanda kültürler arası öğrenme, ekip çalışması, sürdürülebilirlik ve istihdamın artırılmasına yönelik aktiviteler yapıldı.

Gençlik Çalışmaları Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya, proje aktivitelerinde kişinin kendi deneyimlerinden öğrenmesini amaçlayan yaygın eğitim metotları kullanıldığını belirterek, bu ve benzeri çalışmalarla gençlerin yaşama aktif katılımlarını sağlamayı, genç istihdamının artırılmasını ve gençlere yeni yetenekler kazandırarak aktif vatandaşlık bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve Gençlik Çalışmaları Derneğince yürütülen proje sonunda en az on farklı gençlik projesinin geliştirilmesi, bunlarda en az 300 gencin yer alması, genç işsizliğine çözümler üretilmesi, genç istihdamının sağlanması için gençlere yeni becerilerin kazandırılması ve gençler üzerinde sürdürülebilir etkiye sahip yapıların kurulması hedefleniyor.