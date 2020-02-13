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"Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal bağımlılık" projesinin protokolü imzalandı
6 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İmzalanan 48.000 TL bedelli projede; gençlerin ve gençleri yetiştirecek yol gösterecek personelin milli ve manevi değerlerine, kültürel bağlara sahip, zihinsel duygusal ve psikolojik olarak güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor" dedi. - KAYSERİ
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