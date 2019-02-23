Son Dakika Haberleri: Gençlik Rüzgarı Yanıkkaya Köyünde Esti

Gençlik Rüzgarı Yanıkkaya Köyünde Esti

1 saat önce

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının yurt genelinde yürüttüğü, 'Merkezim Her Yerde' projesi tüm coşkusuyla devam ediyor.

Gençlik Rüzgarı Yanıkkaya Köyünde Esti, System.String[]
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının yurt genelinde yürüttüğü, 'Merkezim Her Yerde' projesi tüm coşkusuyla devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlik Merkezi'ne uzak kalan köy ve mezralardaki gençlerin gelişimine zemin hazırlamak, milli ve manevi değerlerine ve geçmişine bağlı, dünyanın geleceğine yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak için 'Merkezim Her Yerde' projesi yürüttüklerini ifade eden Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar, "Projeyi Kozluk merkeze uzak kalan köylerimize ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş oyunları, sportif faaliyetleri ve farklı etkinliklerle bilinçli gençler yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu gün Kozluk ilçemize bağlı Yanıkkaya köyüne geldik. Köyümüzde okuyan 450 öğrencimize faaliyet ve projelerimizi anlattık. Merkezimizi sınırlarının ötesine taşıyarak daha çok gence ulaşma gayreti içindeyiz" dedi.

Gönüllü gençlik liderlerinin, Yanıkkaya köyü okulunda geleneksel çocuk oyunları, çeşitli eğitsel etkinlik ve yarışmaların ardından, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Güncel
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