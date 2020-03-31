Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "En erken önlem alan ülkelerden biriyiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'En erken önlem alan ülkelerden biriyiz' - Son Dakika Spor

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "En erken önlem alan ülkelerden biriyiz"

6 saat önce

"Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız'ın görüşleri ve çalışmalar çerçevesinde inşallah liglerin de her branşıyla oynanacağı, seyirciyle sporcuların buluşacağı günler de gelecektir, buna inanıyoruz.

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız'ın görüşleri ve çalışmalar çerçevesinde inşallah liglerin de her branşıyla oynanacağı, seyirciyle sporcuların buluşacağı günler de gelecektir, buna inanıyoruz. Play-off henüz tartışılan bir konu değil. Özellikle altını çiziyorum her şeyin başı sağlık."


A Haber'e konuk olan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri ve gündeme dair açıklamalarda bulunurken liglerin ne zaman başlayacağı ve nasıl bir uygulama yapılacağı ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Her şeyin başı sağlık. İçinde bulunduğumuz süreç tüm dünya açısından önemli. Dünya açısından kritik olduğu gibi ülkemiz açından da son derece mühim.


'HEP BiRLiKTE, GÜÇLÜ BiR ŞEKiLDE ATLATACAĞIZ'


Ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla halkımızla hakikaten çok güçlü bir şekilde yönetildiği de muhakkak. Bu manada birçok şeye ara verildiği gibi Türkiye'de futbol, basketbol, hentbol, voleybolda liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Türkiye bu manada liglerin seyircisiz oynanmasından liglerin ertelenmesine vaka sayısına göre en erken önlem alan ülkelerden bir tanesi. İnşallah liglerin de her branşıyla oynanacağı, seyirciyle sporcuların buluşacağı günler de gelecektir, buna inanıyoruz. İnşallah şu süreci hep birlikte güçlü bir şekilde atlatalım.


'GEREKEN NEYSE YAPILACAK KiMSE ŞÜPHE ETMESiN'


Liglerin yeniden başlaması halinde seyircili mi, seyircisiz mi olacağı, nasıl bir yol izleneceğine ile ilgili burada en önemli konu Bilim Kurulu'nun bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları, bunlara göre mutlaka en sağlıklı karar alınacaktır. Liglerin mevcut hali ile tescili ya da iptali gibi tüm bu konularda gereken ne varsa yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Play-off henüz tartışılan bir konu değil. Sağlık önceliğimizi hiçbir kitlenin gözardı edeceğini düşünmüyorum. Bu konudaki duyarlılıkları, hassasiyetleri ve bu çerçevedeki Sağlık Bakanlığımıza, Bilim Kurulumuza yönelik güvenleri nedeniyle spor camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bugünleri aşacağız."


'Fatih hocayla, Göksel beyle Abdurrahim beyle görüştüm'


"Toplumun her kesiminden olduğu gibi spor camiasından da koronavirüs salgınından etkilenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer spor adamlarının sağlık durumlarını takip ediyoruz. Fatih Hocayla görüştüm, Abdurrahim Beyle, Göksel Beyle her biriyle görüştüm, takip ediyoruz. İnşallah her biri de en güçlü şekilde döneceklerdir. Sağlık durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini de takip ediyoruz."


"Daha güçlü döneceğiz"


"iddiamız sporda her alanda. Bu süreci irtifa kaybetmeden daha güçlü bir şekilde yöneteceğiz. Gelecek yıl Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iddiasını en güzel şekilde ortaya koyacaktır. Gerek olimpiyatlarda 2021'de gerek diğer ulusal, uluslararası müsabakalarda sporcularımız şanlı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmaya devam edecekler."


"Sporcuları koruyacağız"


"Bakanlık olarak özellikle statlar, salonlar ve bu çerçevede kullanılmayan ticari üniteler, kiracılar olmak üzere onların kiralarıyla ilgili düzenlemelere gittik. Onlardan kira alınmaması, alınmayan dönemlerin önümüzdeki süreçte uzatılarak devam ettirilmesi adına sporu, sporcuyu kulüpleri koruma onları bu konuda destekleme adına çalışmalarımız var."

Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:22 

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