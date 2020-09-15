Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde HES kodu uygulaması başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde HES (Hayat eve sığar) kodu uygulaması başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde HES (Hayat eve sığar) kodu uygulaması başladı. Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sporcuların ve vatandaşların sağlığı için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, gençlik merkezlerine, yurtlara ve tüm spor salonlarına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar, SMS veya E -Devlet üzerinden edindikleri HES kodu ile gençlik spor kuruluşlarına girebilecek. - AYDIN

Son Dakika

Karantinayı delen koronavirüslü kadın, sahilde "ölmek istemiyorum" diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu

Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var

Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor

"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı

Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı

Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada

Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı

Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı

Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor

Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu

TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir

Haberi olmadan adına kredi çekilen öğretmen, 65 bin lira dolandırıldı

Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil

Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti