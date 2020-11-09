Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yeni atanan müdürler göreve başladı - Son Dakika

Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yeni atanan müdürler göreve başladı
09.11.2020 14:27
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni kurulan müdürlüklere atamalar yapıldı.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni kurulan müdürlüklere atamalar yapıldı. Gençlik Müdürlüğüne Mustafa Canseven, Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Bilal Gölen ve Yurtlar Müdürlüğüne Sevilay Erişen atandı.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni kurulan 3 müdürlüğe atama yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'ndan alınan bilgiye göre, Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 'Gençlik Hizmetleri Müdürü', Bilal Gölen Spor Hizmetleri Müdürü ve Sevilay Erişen'de Yurt Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Yeni atanan 3 yeni müdür bugün itibari ile görevine başladı. - BALIKESİR
Son Dakika Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak