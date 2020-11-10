Gençlik spor yatırımları devam ediyor - Son Dakika

Gençlik spor yatırımları devam ediyor

10.11.2020 13:31
Gençlik spor yatırımları devam ediyor, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yatırım programında bulunan ve ihalesi yapılan projelerin yapımı hızla devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yatırım programında bulunan ve ihalesi yapılan projelerin yapımı hızla devam ediyor. Henüz ihale aşamasında olan projelerin ise ihaleye hazırlık çalışmaları sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yatırım programında bulunan ve ihalesi yapılan projelerin yapımı hızla devam ediyor. Zonguldak Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihalesi yapılarak devam eden işler ve ihale aşamasında olan projeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yapılan çalışmalar ve ihalesi yapılacak çalışmalar şu şekilde açıklandı. Fener sentetik çim yüzeyli futbol sahası halı değişimi, Alaplı sentetik çim yüzeyli futbol sahası halı değişimi, Çaycuma stadyum doğalgaz dönüşüm işi, Merkez fener semtinde bulunan tenis kortlarının yenilenmesi ve 1 tanesinin üzerinin kapatılması, Üzülmez futbol sahası sentetik çim zemine dönüştürülmesi, 4 lü sporcu soyunma odaları ve 500 kişilik portatif tribün yapılması, Kozlu futbol sahası çevre tel örgüleri yenilenmesi, futbol sahası sentetik çim halı, çevre yürüyüş yolu halısının değişimi, Çaycuma spor tesisleri etrafının telörgü ile çevrilmesi, Abdullah sabri efendi yurdu banyo wc onarımı, Sportif amaçlı yapay tırmanma duvarı yapım işi, Devrek'te 500 seyirci kapasiteli spor salonu yapılması, Devrek'te Tip gençlik merkezi yapılması, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu istinat duvarı, doğal çim yenileme, atletizm pisti onarım yapılması, Çaycuma Nebioğlu beldesi sentetik çim yüzeyli futbol sahası soyunma odası eksikliklerinin tamamlanması işi çalışmaları devam ediyor.

İhale aşamasında olan projeler ise şu şekilde; Alaplı yurdu karma yurt düzenlemesi yapımı, Kilimli Ahmet Şerifoğlu stadyumu aydınlatma sistemi yapılması, Ereğli Tip yüzme havuzu yapılması, Gökçebey Sentetik çim futbol sahası, 2 li tip sporcu soyunma odaları ve 500 kişilik portatif tribün yapılması, Gökçebey Tip spor salonu yapılması, Gökçebey İlçesine gençlik merkezi yapılması Ahmet şerifoğlu stadyumu aydınlatma sistemi yapılması, Kozlu İlçesine spor salonu yapılması, Alaplı İlçesine Spor salonu çatı değişimi, dış cephe yalıtım yapılması, pvc zemin onarımı, sporcu soyunma odaları bakım onarımının yapılması, Çaycuma İlçesine Spor salonu yapılması, Zonguldak'a Yarı olimpik tip yüzme havuzu yapılması, Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve Kilimli Gençlik Merkezinin çevre düzenlemesinin yapılması planlanıyor. - ZONGULDAK

Gençlik spor yatırımları devam ediyor
Gençlik spor yatırımları devam ediyor
Gençlik spor yatırımları devam ediyor
Gençlik spor yatırımları devam ediyor

Zonguldak, Yatırım, Sporcu, Alaplı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik spor yatırımları devam ediyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:39
Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum         
13:27
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi         
13:12
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 14:02:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik spor yatırımları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei