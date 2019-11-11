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Gençlik Spordan geleceğe nefes

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayata geçirilen etkinlikle 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayata geçirilen etkinlikle 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluştu. Erzincan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü de 15 bin fidan dikimi ile kampanyaya katıldı.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 11 Kasım'da 11 Milyon Fidan Kampanyası kapsamında 15 bin fidan dikimi töreni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında başlatılan ve Türkiye'de aynı anda 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim töreni Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de yapıldı. Ergan Dağı mevkiinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez öğrenci yurtlarında barınan öğrenciler ile kurum personeli, okullardan katılan öğrenciler, sporcuları ve antrenörlerinin katılımı ile ağaç dikimi yapıldı. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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