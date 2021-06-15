"Gençlik Tarım Kampı" öncesinde sanatçı Sertab Erener kamp alanını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 6 dönem halinde 30'ar kişilik grupla düzenlenecek "Gençlik Tarım Kampı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Etrim Mevkii'nde, yıllardır kullanılmayan arazileri, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile değerlendirmek için geçtiğimiz yıl harekete geçen Bodrum Belediyesi, alan içinde bulunan 4 metruk binanın tadilatını yaparak, 32 dönümlük belediye arazisini lavanta bahçesine, tarım okulu ve müzesine çevirdi.

Tıbbi aromatik bitki ekimi yapılması amacıyla hazırlanan proje, Gençlik Tarım Kampı ile hayat buldu.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, lavanta bahçesi ile çevrilerek tadilatı yapılan eski okul binası, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'ne çevrildi.

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Tarım Okulu ve Müzesi'nin bulunduğu alanda gönüllülük esası ile ücretsiz olarak gerçekleşecek olan "Gençlik Tarım Kampı" için son düzenlemeler tamamlandı. Lavanta bahçesi içinde kurulan 30 adet tek kişilik çadırların yanı sıra, 100 metrekarelik alana kurulan Yörük çadırında ücretsiz çay, kahve hizmeti de verileceği belirtildi.

Başvuruların başladığı "Gençlik Tarım Kampı" 5'er günlük, 6 dönem halinde düzenlenecek. Kampta kurulan tek kişilik çadırlarda barınma, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği ile diğer ihtiyaçlar Bodrum Belediyesi tarafından karşılanacak. Kampta; bitkisel üretim, tohumculuk, seracılık, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi konularda uygulamalı ve teorik tarımsal eğitimler de verilecek. 5'er günden oluşan her kamp döneminden, 18-40 yaş arasında 30'ar kişi faydalanabilecek.

SERTAB ERENER: " YAŞADIĞIMIZ TEK BİR EV VAR O DA BU DÜNYA"

Karaova muhtarları ile birlikte Gençlik Tarım Kampı alanını gezen sanatçı Sertab Erener, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz'dan bilgi aldı. Erener, "Ülkenin tarım konusunda büyük bir desteğe ihtiyacı var" diyerek şunları söyledi:

"Buraya, yıllarca yaşayacak bir okul ve müze yapılıyor. Hem bilinçlendirme hem de tarımla ilgili bilgi sahibi olan insanların yetişmesi için gerçekten çok önemli ve güzel bir adım.

Bazı insanlar uzaktır ama ben hayvana, bitkiye, doğaya kalbimden o kadar bağlıyım ki.Dünyanın da Türkiye'nin de geldiği bu talan edinme noktası gerçekten benim her gün öfkelenmeme ve çok acı çekmeme neden oluyor. O yüzden hayvana, bitkiye, doğaya çok ilgiliyim. Yaşadığımız tek bir ev var, o da bu dünya. Onu da yok edersek biz de yok olacağız ve bu gerçeği şu anda kimse görmüyor. Çocuklarımızı seviyoruz diyoruz ama onlara yaşayabilecekleri bir dünya bırakmamaya doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. O yüzden bu tür yaklaşımlar ve bu tür başlangıçlar geleceğimiz için çok önemli" dedi.

KÖY ENSTİTÜLERİ RUHU İLE GENÇLİK TARIM KAMPI

Kampta, 5'er günlük kamp dönemlerinde akademisyenler, ziraat mühendisleri tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda eğitim verileceğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Tarım Kampında köy enstitüsü ruhuyla eğitim verileceğini söyledi. Yılmaz, "Mülkiyeti belediyemize ait olan 32 dönümlük arazide, yaklaşık 1 yıldır projelendirme ve uygulama çalışmaları yapıyoruz. Bu arazimiz üzerinde bu yıl 6 dönemden oluşan bir gençlik tarım kampı icra edeceğiz. Bu Gençlik Tarım Kampı, 5 Temmuz'da başlayıp, 17 Eylül'e kadar devam edecek. Her dönem 5'er gün olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden 30'ar kişiyi bu gençlik tarım kampında misafir edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bu gençlik odağı STK veya aile odaklı farklı gruplara da hitap edebilir. 5 gün boyunca akademisyenlerimiz ve belediye içerisindeki ziraat mühendislerimiz tarafından tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda köy enstitüsü ruhuyla bir eğitim verilecek." dedi.

BODRUM BELEDİYESİ GENÇLİK TARIM KAMPI BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Tarım Kampına başvurularla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Yılmaz şunları söyledi:

"Başvurularımız 15 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'a kadar devam edecek. Katılımcıları 2 Temmuz'da ilan ederek, 5 Temmuz itibariyle de 18-40 yaş arasında tarım kampına katılmak isteyen vatandaşlarımızı burada misafir edeceğiz. Herhangi bir şekilde ücret talebi söz konusu değil, tamamen belediyemizin yaptığı sosyal bir faaliyet. Amacımız, sadece ülkemiz ekonomisinin tek kurtuluş yolu olan tarım noktasında bir dinamik kazandırmak. Aynı zamanda bölgede ciddi bir katkı sunacak olan bu alan, üzerinde yaklaşık 20 bin lavantanın ekili olduğu, 3 yıl sonra çok ciddi ivme kazanacak olan ve gerçek verimini alabileceğimiz bitkiler mevcut. Tıbbi aromatik bitkilere, katma değeri yüksek ürünlere ilgi çekmeye çalışıyoruz."

Etrim Mevkiinde, lavantaların boy gösterdiği ve çiçek açtığı lavanta bahçesi içinde bulunan ağaçların hepsine de isim verileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Sertab Erener ile birlikte ilk olarak İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi önünde bulunan çam ağacına "Garaova" ismi verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki üreticilere verilen desteklerle üretime katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

" 'Bodrum Özüne Dönüyor' sloganıyla başlattığımız Tarımsal Kalkınma Hamlesi çalışmaları kapsamında, adım adım hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biri de bu tarım kampı olacak. Kamp sayesinde gençlerimiz toprakla buluşarak, Akademisyenler tarafından tarıma yönelik farklı konularda alacakları eğitimlerle üretmenin tadına varacaklar. Özellikle 18-40 yaş arasını odak noktası olarak seçmemizin amacı ise gençlerimizin tarıma olan ilgisini çekerek onları tarıma teşvik etmektir."

Tarımsal anlamda birçok aktivitenin gerçekleştirileceği kampa katılmak isteyenlerin 29 Haziran tarihine kadar aşağıdaki form ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerlendirme sonuçları 1 Temmuz'da bildirilecektir.