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Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC'ye ziyaret

1 saat önce

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC'ye ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Bayduz, "Gençlik ve Eğitim Derneği olarak uzun süredir faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her projede ve çalışmada on binlerce gencimizin projelere katıldığına şahit oluyoruz. Dernek olarak, Milli ve Manevi değerlere önem veriyoruz ve benimsiyoruz. Bilinçli bir gençlik yetiştirip topluma her alanda katkı sunmak istiyoruz. Araştıran, sorgulayan, iş fikri üreten, yenilikçi fikirlere sahip ve teknolojinin her safhasını yakinen takip eden bir gençlikten yanayız. Elbette ki en önemli konulardan biride 'Devletimizin geleneklerine bağlı ve bekasını koruyan ve sahip çıkan' bir gençlik yetiştirmek bizim için her şeyden önemlidir. Bizlere her konuda destek olan tüm Devlet büyüklerimize ve bugün bizlere kapılarını sonuna kadar açan Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
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