Gençlik ve izcilik kampına katılan öğrenciler, Kula'yı gezdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampına katılan 120 genç, Kula'daki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Kırkağaç'ta kurulu bulunan kampta çeşitli etkinliklere katılan gençler, gezi programı kapsamında Kula'ya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinden 120 genci, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun karşıladı.

Peri Bacaları, Tarihi Kula Evleri ve ilçe sokaklarını gezen gençlerden Denizlili Dilara Aktaş, 5 gün süren kampın çok keyifli geçtiğini belirtti.

Aktaş, "Kampta birçok aktiviteye katılıyoruz. Her günümüz eğlenceli geçiyor. Birçok arkadaş ediniyoruz. Kula'ya geldik ve burası gördüğüm en güzel yerlerden birisi. Dünyanın en genç Peri Bacalarını, tarihi eserlerini gördük. Hepsi benim için çok değerli ve özeldi. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.