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Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi Sonuç Bildirgesi açıklandı

6 saat önce

Konya Ovası Projesi (KOP) Gençlik Derneği'nce gerçekleştirilen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi Sonuç Bildirgesi açıklandı, System.String[]

Konya Ovası Projesi (KOP) Gençlik Derneği'nce gerçekleştirilen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GAP Gençlik Derneği, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da desteklenen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi'nde, derneğin bölgesel çalıştaylar gerçekleştirerek gençliğin kırsaldaki üretim sürecine yönelmesi için ihtiyaç ve beklentilerini yerelden başlayarak ortaya koydukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin başkanı Ahmet Katıksız, "Gençliğin kırsaldaki kalkınma sürecinin bir parçası olması için ihtiyaç ve beklentileri nelerdir sorunun cevabını aramak için yola çıkarak önce bölgesel çalıştaylar gerçekleştirdik, akabinde zirvemizi gerçekleştirdik." dedi.

KOP Gençlik Derneği yayımladığı bildirgede, amaçlarının daha güçlü, üreten, yaşanılabilir, kendi kendine yeten bir Türkiye inşa sürecine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"İstiyoruz ki, Türkiye gençliği olarak üretelim birlikte çalışma kültürünü geliştirelim, farklılıklarımızı bir fırsat olarak görüp yaşadığımız coğrafyanın gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabetine katkı sunalım ve bundan 100 yıl sonrasında bu coğrafyada yaşayacak olan yeni nesillere bizden üretim kültürünü miras olarak bırakalım.

Gençlik olarak geleceğin Türkiye'sini şekillendirme hayalini kurarken karar alıcılardan siyasi görüş fark etmeksizin beklediğimiz tek şey var dinlenilmek ve düşüncelerimizin karşılık bulması. Bu sayede inanıyoruz ki, bizler ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha çok katkı sunabileceğiz."

Konya Ovası Projesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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