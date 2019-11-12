Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'ya geliyor
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'ya geliyor - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'ya geliyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Isparta'ya geliyor.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'ya geliyor, System.String[]

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Bakan Kasapoğlu'nun, kentte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacağı belirtildi. Bakan Kasapoğlu'nun, IYAŞ Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hizmet binalarını gezeceği, ayrıca spor adamlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi. - ISPARTA

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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