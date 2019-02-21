Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu'dan Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.





ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu, Çalış'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Üniversite kampüsü içerisine yapılması ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından işletilmesi düşünülen öğrenci yurdu için istişarede bulunan Çalış ve Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi'nin ortak yapabileceği projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.





Program Çalış'ın Aksu'ya üniversitenin çini vazosunu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından sona erdi.



Ziyarette, Aksu'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı