Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Karabük'te

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Karabük'te

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Karabük'te, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Aksu'nun burada yetkililerden bilgi alıp, sohbet ettiği belirtildi.

Aksu'nun daha sonra AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ile Beşbinevler Mahallesi'nde pazarcı esnafı ve vatandaşları ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, Aksu'nun Uysal'a destek istediğinin altı çizildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aksu, "Burhanettin Hocam samimi, mütevazı ve gayretli bir kardeşimiz. Kendisinin Karabük'e en güzel şekilde hizmet edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:01 Kaynak: AA

AK Parti, Karabük, Aksu, Güncel
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