Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Elazığ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Elazığ'da incelemelerde bulundu

26.04.2022 09:23
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Elazığ'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Elazığ'da inşaatı devam eden stadyumda incelemelerde bulunduGençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Baydaş, bakanlığın yatırımlarıyla ilgili incelemede bulunmak üzere kente geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Elazığ'da inşaatı devam eden stadyumda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Baydaş, bakanlığın yatırımlarıyla ilgili incelemede bulunmak üzere kente geldi.

Kültür Mahallesi'nde 52 dönüm alanda inşası süren stadyumda inceleme yapan Baydaş, il müdürü Abdulsamet Eren'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eren, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırım programı ile Elazığ'ın spor şehri yolunda ilerlediğini aktaran Eren, "Stadyumumuz fiziki inşaat olarak yüzde 80 civarında. Drenaj çalışması şu anda başlamış durumda. Haziran ayı gibi çim serme işlemine Allah'ın izniyle geçeceğiz. Koltuklarımız temmuz ayı itibari ile elimizde olacak." diye konuştu.

YORUMLAR
500

İhsan Selim Baydaş, gençlik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Elazığ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:37 Muhalefet yeni dönemin yasaları üzerinde çalışıyor: Altılı masanın ilk işi Siyasi Ahlak Yasası olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:32:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Elazığ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement