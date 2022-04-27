Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi

27.04.2022 14:48
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya'da yapımı devam eden Millet Kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya'da yapımı devam eden Millet Kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Aydın Baruş'un da hazır bulunduğu incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Baydaş, çeşitli temas ve programlara katılmak üzere kentte olduğunu ifade etti. İki yıl önce protokollerini imzaladıkları yatırımların inşaatlarının yükseliyor olmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Bu hizmetlerden bazıları tamamlandı, bazılarının inşaatları devam ediyor. Şehrin en güzel ve kıymetli yerinde belediyemiz burayı tahsis etti. Şehrin kütüphane eksiğini gidermiş olacağız. Diğer hizmetlerimiz de tamamlandığı zaman sportif altyapı adına eksik hizmet bırakmayacağız. Bu hizmetlerin Malatya'ya kazandırılmasında emekleri bulunan Malatya Valimize, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler de bu vesileyle şehrimize hizmet etme sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise 8 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Malatya Millet Kütüphanesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Selahattin Gürkan da kaba inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirterek çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ve eylülde tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Baydaş ve beraberindekiler, daha sonra Melekbaba Gençlik Merkezini ziyaret ederek burada eğitim gören gençlerle badminton ve masa tenisi oynadı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da yatırımları inceledi

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Millet Kütüphanesi, gençlik, Malatya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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