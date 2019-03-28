Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Nevşehir'de

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Nevşehir'de

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Nevşehir'de, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Karayolu ile Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı burada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mustafa Ünlüer, AK Parti Nevşehir İl Başkanı M. Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı karşıladı.

Programı kapsamında ilk ziyaretini Nevşehir Valiliğine yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Nevşehir'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve protokol üyeleri ile bir süre görüşen Bakan Yardımcısı Baydaş'a NEVÜ hakkında bilgi veren Rektör Bağlı da kendilerine günün anısına Hitit Anforası takdiminde bulundu.

Bakan Yardımcısı Baydaş daha sonra esnaf ve çeşitli ziyaretlerinde bulunmak üzere Valilikten ayrıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

İlhami Aktaş, İhsan Selim Baydaş, Nevşehir, Güncel
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