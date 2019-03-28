Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Nevşehir'de

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Nevşehir'de

54 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Nevşehir'de incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Nevşehir'de incelemelerde bulundu.

Programına Nevşehir Valiliğini ziyareti ile başlayan Baydaş, burada Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali İlhami Aktaş ile bir süre sohbet eden Baydaş, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile Gençlik ve Spor Bakanlığında uzun süre birlikte çalıştıklarını, hafta sonu yapılacak seçim öncesi Arı'ya destek vermek amacıyla kente geldiğini bildirdi.

Baydaş, daha sonra Arı ile Osmanlı ve Gazhane Caddelerindeki esnafı ziyaret etti.

Yolda karşılaştığı kent sakinleri ile sohbet eden Baydaş, yaşlı bir vatandaşın, "Ben karne ile ekmek aldığımız günleri bilirim" demesi üzerine, "Allah bir daha bu millete yokluk göstermeyecek inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz." karşılığını verdi.

Baydaş ve Arı'ya Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:54 Kaynak: AA

AK Parti, İhsan Selim Baydaş, Nevşehir, Güncel
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