Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den Demirci'ye Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den Demirci'ye Ziyaret

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Manisa'nın Demirci ilçesinde temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den Demirci'ye Ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Manisa'nın Demirci ilçesinde temaslarda bulundu.

Devlet Hastanesi önünde Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Belediye ziyaretinin ardından ilçede yapımı planlanan yarı olimpik yüzme havuzuyla ilgili Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Spor Tesislerinde incelemede bulunan Ersöz, İlim Yayma Cemiyeti Demirci Şubesi tarafından açılan Kitap Kahve'yi de ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demirci Belediyemizin güzel yatırımlar yaptığı gördük. Özellikle 5 yılda 9 mahalleye halı saha gençlerimiz için önemli. Gelecek yeni yatırım döneminde bakanlığımızın desteği belediyemiz işbirliğiyle Demirci'ye yarı olimpik yüzme havuzu yatırımı başlayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:29 Kaynak: AA

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