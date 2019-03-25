Son Dakika Haberleri: Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz Manisa'da

Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz Manisa'da

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Ersöz, ilk olarak Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.

Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz Manisa'da, System.String[]

Ziyarette Ersöz, Vali Deniz'e tablo hediye ederken, Vali Deniz de Ersöz'e Manisa ürünlerinin yer aldığı sepeti takdim etti. Ersöz daha sonra Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve kursiyerlerle sohbet etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ersöz, "Daha fazla genci bu tesislere çekme adına gönüllü genç olun. Sosyal sorumluluk projeleri icerisinde yer alın. Bizler bakanlık olarak yanınızdayız. Gençlik merkezleri gençlerimizin evidir" dedi. Daha sonra Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Ersöz, burada, Açık-Kapalı Yüzme Tesisleri, Fitness Salonu, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi aldı.

YURTLARI GEZDİ, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bakan Yardımcısı Ersöz, ziyaretlerinin ikinci etabında erkek ve kız öğrenci yurtlarını gezdi. İlk olarak Yunusemre Erkek Yurdu'na ziyarette bulunan Ersöz, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Ersöz, buradaki temaslarının ardından Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Bakan Yardımcısı Ersöz, yurtlarda öğrencilere yönelik spor alanlarını daha da artırmayı planladıklarının altını çizdi. Ayşe Hafsa Sultan Yurdu ziyaretinde Ersöz'e öğrenciler tarafından yapılan "Türk bayraklı tablo" hediye edildi. Buradaki ziyarette Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de yer alırken, yurt ve şube müdürleri de ziyaretlerde hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:31 Kaynak: Bültenler

Şehzadeler, Manisa, Güncel
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