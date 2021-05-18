Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, salgın döneminde dijital araçların kullanımındaki artışa dikati çekti Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, salgın döneminde dijital araçların kullanımındaki artışa dikati çekti Açıklaması

18.05.2021 16:20
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, salgın döneminde dijital araçların kullanımındaki artışa dikati çekti Açıklaması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dijital bağımlılığın artmasına neden olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dijital bağımlılığın artmasına neden olduğunu söyledi.

Ersöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trakya Üniversiteler Birliğince çevrim içi düzenlenen "Pandemi Sürecinde Dijital Bağımlılık ve Egzersiz" konulu panelde, gençlerin kişisel, sosyal, sportif, akademik ve sanatsal gelişimlerinin yanı sıra onları bağımlılıklardan uzak tutmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Salgın döneminde dijital araçların kullanımının arttığına dikkati çeken Ersöz, bu süreçte evde geçirilen zamanın fazlalaştığını ve dijital bir sosyal çevre ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.

Dijital bağımlılığın dünyanın temel sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Ersöz, şunları kaydetti:

"Son çeyrek yüzyılda 'dijital bağımlılık ve davranışsal bağımlılık' dediğimiz bağımlılık tipinde bir artış vardı ve bugün insanlığın temel problemlerinden biri oldu. Pandemi bu problemin derinleşmesine yol açtı. Hele ki bu sürecin izolasyon tedbirleriyle birlikte uygulanıyor olması dijital bir sosyal çevre ihtiyacını ve beraberinde dijital bağımlığı artırdı."

İnsanların sosyal çevre ihtiyacının dijital alana kayması nedeniyle internet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımında büyük artış yaşandığını dile getiren Ersöz, "Salgın döneminde bilgisayar ve video oyunlarına yüzde 35 daha fazla zaman ayrılmaya başlandı. 18-24 yaş arası gençlerde yapılan bir araştırma, bilgisayar kullanım süresinin yüzde 70, cep telefonu kullanımının yüzde 80, görüntülü konuşma uygulamalarının yüzde 78 arttığını gösteriyor." dedi.

Ersöz, salgın sona erse dahi dijital bağımlılığın önlenmesi ve azaltması için önemli çalışmalar yapılması gerektiğini, bunun başta obezite gibi kas ve iskelet sistemini bozan pek çok hastalığa neden olduğunu ifade etti.

Dijital bağımlılığın azaltmasında spor ve egzersizin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Ersöz, hareketliliğin ve egzersiz kültürünün nüfus geneline yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

5. sınıflarda her öğrenciye bir spor branşı öğretilecek

Spor duyarlılığının artırılması için proje ve politikalar üretildiğini bildiren Ersöz, 5. sınıflarda beden eğitimi derslerinden bir branşın öğrenilmesi imkanının bütün çocuklara sağlanacağını söyledi.

Spor yapmanın sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğunu vurgulayan Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Spor yapan insan sigara ve alkol içmiyor. Spor yapanlarda sigara içme oranı yüzde 20 daha düşük. Dijital bağımlılık için de aynı şey geçerli. Spor yapan el, kol, bacak ve diğer kaslarını belli sürelerle çalıştırması gerektiğini bilecek. Kas iskelet sisteminin koruması gerektiğini bilecek. Bütün bunları Milli Eğitim müfredatı çerçevesinde 5. sınıflardan başlatabilirsek çok daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için adımları atabiliriz. Böyle olunca dijital bağımlılık kendiliğinden sona erecektir."

Trakya Bölgesi, Üniversiteler, İskelet, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, salgın döneminde dijital araçların kullanımındaki artışa dikati çekti Açıklaması - Son Dakika


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