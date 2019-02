Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Bizim Çözmediğimiz Hangi Problem Kaldı Ki Onu da...

BİLECİK - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birleşmesini değerlendirerek, "Tek çatı altında daha kurumsal yapı içinde hizmetlerimiz devam edecek. Burada ayrıldı, birleşti veya herhangi ne olduysa buradaki hedef devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturabilmek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, birtakım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk durağı Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etmek oldu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, "Uzun zamandan beri sahadayız ve illerimizi ziyaret ediyoruz. Bakanlarımızın ilgili kurumlarını denetliyoruz, izliyoruz, raporluyoruz akabinde bakanlığımıza iletiyoruz. Bu vesileyle gelmişken Bilecik valimizde yeni atandı hem hayırlı olsun diyebilmek hem de burada kredi yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor alanlarımızla bir çalışma içinde bulunduk. Valimizin eksik gördüğü şeyleri de biz not olarak aldık, Ankara'ya götürüp çalışacağız" dedi.

Bir basın mensubunun "Bilecik Edebali ve Bozüyük İlçe Stadı'nın yıllardır kaderine terk edilmiş durumda bununda ilgili bir çalışmanın var mı?" sorusuna Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Bizler her zaman söylediğim gibi Cumhurbaşkanımızın bizlere göstermiş olduğu teveccühüne layık olup daha hayırlı bir şekilde çalışmaya onu daha güzel bir şekilde temsil etmeye çalışma arzusunda mücadelemizi veriyoruz. Bakın biz AK Parti iktidarı bugüne kadar gelenekselleşmiş, kronikleşmiş hastalıkları tedavi etmiş bir iktidarız. Bu iktidarın genel başkanı var, Cumhurbaşkanımız var. Bizim çözmediğimiz hangi problem kaldı ki onu da çözmeyelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birleşmesi değerlendirerek, "Daha bir kurumsal yapı oluştu. Tek çatı altında daha kurumsal yapı içinde hizmetlerimiz devam edecek. Burada ayrıldı, birleşti veya herhangi ne olduysa buradaki hedef devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturabilmek. İster ayrılır ister birleşir ister ne olursa olsun hedef millete hizmettir. Milletimizin gençlerimizin çocuklarımızın ailelerimizin bütünlüğünü sağlayarak biz sporda kal güvende kal diyoruz. Sporda kal kötü alışkanlıklardan uzak dur diyoruz. Önemli olan hizmeti yaygın bir şekilde topluma ulaştırabilmek" şeklinde konuştu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın kendilerine teşrif edere 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunduğunu söyleyerek, "Biz var olan sorunları paylaşarak üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. O heyecanı hep yaşıyoruz. Zaten bakanımız da Dünya Olimpiyat Şampiyonu olarak gençlerimize bir örnek aslında. Burası Ertuğrul Gazi'nin diyarı diyoruz. Bunu sıradan bir söylem olarak söylemiyoruz. Gençlerimiz geçmişlerine baksınlar, bugünlerine baksınlar. Kendi içlerinden dünya şampiyonları da çıkıyor. Koca bir cihan imparatorluğu kuranlar da çıkıyor. Buradan alacakları cesaretle geleceklerini inşa etsinler diyoruz. Bize düşen onlar için yolları açmak, uygun alt yapı hazırlamak gerekli motivasyonu sağlamaktır. Gerek valilik olarak kamu kurum ve kuruluşlar olarak gerek bakanlığımız olarak hep beraber el birliği içerisinde inşallah ilimizdeki çıtayı daha da iyi noktalara getireceğiz. Başarı tarafından bir de sporun herkes tarafından yapılmasını sağlamak bakımından bu iki hedefimiz olacak bizim. Bizim şehrimiz bir üniversite şehri malumunuz. Bizim 6-7 kişiden biri üniversite öğrencisi çevremizde yaşayanlar. Dolayısıyla onların da hem barınma imkanı hem diğer sosyal faaliyetleri eğitim öğretim noktasında üniversite dışında onlara sağlayabileceğimiz katkıları da organize etmek suretiyle geleceğimizi inşallah hep beraber daha sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya valilik ziyareti ardından Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Türbesi, Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.

Öte yandan, Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

