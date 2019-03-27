Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Nevşehir'de

İlk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ımakamında ziyaret edenGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya' ya, AK PartiNevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'daeşlik etti.

Planlanan program dahilinde sporcularla da bir araya gelecek olanYerlikaya, AK Parti NevşehirSeçim Koordinasyon Merkezi'nide ziyaret ederek AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve AK Parti heyeti ile degörüşecek.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'ya destek amacıyla gerçekleştirilecek ziyaret çerçevesindeGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, KADEM ve TÜGVAmerkezlerini ziyaret ederek yöneticilerle görüşmelerde bulunacak.