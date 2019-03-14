Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Karabük'te Destek İstedi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Karabük'te Destek İstedi

13 dakika önce

Karabük'te bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal için vatandaşlardan destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Karabük'te Destek İstedi, System.String[]
Karabük'te bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal için vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında 5000 evler Perşembe pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan adayı Uysal'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu eşik etti. Bakan Yardımcısı Aksu, Başkan adayı Uysal'a destek istedi. Aksu "Burhanettin Hocam samimi, mütevazı ve gayretli bir kardeşimiz. Kendisinin Karabük'e en güzel şekilde hizmet edeceğine inanıyorum." dedi. Aksu, Karabük'te 31 Mart'tan sonra birçok yatırımın yapılacağının sözünü verdi.

"Biz hizmet etmek için gün sayıyoruz"

31 Mart yerel seçimlerinden muzaffer çıkacaklarının inancında olduğunu ifade eden AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 31 Mart için gün saydığını belirtti. Uysal, "5000 Evler Mahallemiz başta olmak üzere kuracağımız yeni pazar yerleri ile pazarcı esnafımızın ve pazarları kullanan vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz ortamlarda alışveriş yapmalarına imkan vereceğiz. Ayrıca alt katı otopark olarak kullanıma açılacak ve mahallelerimizdeki otopark problemini çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

Politika
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