Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun acı günü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun acı günü

Erzincan'da kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun akrabası Salim Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun akrabası Salim Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

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Salim Aksu (62) için Terzibaba Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı.

Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun babasının amcasının oğlu olan Salim Aksu'nun naaşı, tören sonrası Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyüne getirilerek toprağa verildi.

Cenaze törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bakan Yardımcısı Aksu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyündeki evinin bahçesinde önceki gün kiraz toplamak için ağaca çıkan Salim Aksu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erzincan, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun acı günü - Son Dakika

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