Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın Bitlis Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Bitlis 'te bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Muş 'tan karayolu ile Bitlis'e gelen Yerlikaya, ilk olarak Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ı ziyaret etti. Yerlikaya, yaptığı konuşmada KYK Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile Bitlis Valisine bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Yerlikaya, "İşimiz çok, yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Büyüyen ve güçlenen Türkiye 'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde illerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz daha gelişiyor, güçleniyor. Güçlenmeye de devam edecek. Valimizin bize gerekli önerileri olacak. Bizde bunları Ankara 'da temaslarda bulunarak çalışmayı yapıp önemli olan Bitlis'imizi daha güvenli, huzurlu, yaşanabilir göç veren değil, göç alan bir il haline gelmesi için bizlerde elimizde ne varsa yapmaya çalışacağız" diye konuştu."Zillet ittifakını el birliğiyle beraberce bir şamar atacağız" AK Parti Bitlis İl Başkanlığına geçen Yerlikaya, İl Başkanı Engin Günceoğlu'nu ziyaret etti. Partili gençlerle bir araya gelen Yerlikaya, "31 Mart'a 10 günlük bir süre kaldı. Bu süre içinde inşallah temennimiz her yerde söyledik, burada da söylemekte bir sakınca görmüyorum. 31 Mart seçimlerinde zillet ittifakını el birliğiyle beraberce bir şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız. Bizim zillet ittifakıyla milleti zillete düşürmek isteyenlere yardakçılık yaparak devletin imkanlarını, kurumlarını talan etmek isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Biz alanlardayız çalışıyoruz, anlatacağız, çalışacağız ve mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. O anlamda da Bitlis bizim kıymetli illerimizden biridir. 780 bin metrekare içerisindeki illerimizin en kıymetlilerinden biridir. Bitlis bizim için şahsi kendi bakanlığımıza baktığımızda yatırımlarımız tam gaz devam ediyor. Bundan sonraki yatırımlarımızda tam hız devam edecek. Durmayacağız., biz hizmet etmekten geriye durmayacağız. Milletimizle beraber olacağız. Asla fitnelere bizi ayrıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı gezerek 2023, 2051 ve 2071'i işaret eden Cumhurbaşkanımızın da bu çizmiş olduğu bu uğurda önderliğinde yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bundan hiçbir kaygınız olmasın. Dimdik ayaktayız" dedi."Bu bir dik ve vakur duruşun, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin arkasında durmanın seçimidir"Her türlü darbenin yapıldığını ama başaramadıklarını söyleyen Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:"Yeter ki siz değerli milletimiz, vatandaşlarımız dik dursun. Bizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duralım. Her türlü zorluğu da yeneceğiz. 31 Mart'ta sandıkta oy sadece Türkiye Cumhuriyeti için atmayacağız. Bunun altını çiziyorum. Bugün Orta Doğu 'da, Balkanlarda Avrupa 'nın kısmi yerlerinde ve çoğu yerde mazlumların sesi olacağız. Mazlumların sesini yükselteceğiz. Kimdir mazlumların sesi Cumhurbaşkanımızdır. Bugün kimsem yok demeyin. Önce Allah sonra da Cumhurbaşkanımız var. Bugün mazlumların yetimlerin arkasında durabilen ve din, dil, ırk ayırmaksızın ne olursa olsun her türlü mazlumun arkasında durup kucak açan kalben yüreğini açan tek liderdir. Onun için 31 Mart seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bir belediyede oy kullanıp belediye başkanı seçmenin seçimi değildir. Bu bir dik ve vakur duruşun, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin arkasında durmanın seçimidir. Onun için ben inanıyorum bu tuzağa düşmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sözde zillet ittifakına öyle bir şamar vuracağız ki hep birlikte cumhur ittifakıyla şahlanıp dik duruşumuz, vakur duruşumuz daha da bir güçlenecek. Onlar ekonomik darbe yapmaya çalışsınlar, biz kendi ve milli öz kaynaklarımızla nasıl bugün ayakta durabiliyorsak, bundan sonrada dimdik ayakta duracağız. Bunun için hepimize çok görev düşüyor. Allah yardımcımız olsun."Daha sonra Bakan Yardımcısı Yerlikaya Bitlis Eren Üniversitesine (BEÜ) geçerek buradaki gençlik ofisinin açılışını yaptı. Ardından KYK Kız Yurduna geçen Yerlikaya, açılan sergiyi gezdi. - BİTLİS