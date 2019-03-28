Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya: "Yeli ve Milli Olandan Yanayım"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya: "Yeli ve milli olandan yanayım"KIRŞEHİR - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir'de katıldığı programda Milli Takımın başarısı üzerine sorulan soru üzerine "Ben her zaman yerli ve milli olandan yanayım"dedi.

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya: "Yeli ve milli olandan yanayım"



KIRŞEHİR - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir'de katıldığı programda Milli Takımın başarısı üzerine sorulan soru üzerine "Ben her zaman yerli ve milli olandan yanayım"dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile Kırşehir programına Valilik ziyareti ile başladı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret eden Yerlikaya ve Davulcu, bir süre sohbet ederek şeref defterini imzaladı.

Kırşehir valiliği temasları ardından konuşan Yerlikaya, "İlim neredeyse gidip almak bizim vazifemizdir. Bu hadisle sabittir ama ben yerli ve milli olandan yanayım. Her daim gönlüm görüşüm yerli ve milli olandan yanadır. Şenol hoca da yerli ve millidir. Arnavutlukta maçta ufak tefek aksaklıklar oldu ama Moldovya'da yavaş yavaş dirilme oldu."diye konuştu.

İzlanda maçında millilerin çıkışlarını pekiştireceklerini ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama bir gerileme dönemi vardı. Aslan da yattığı yerden kalkıyor. Cumhurbaşkanımızda Moldovya maçının ikinci yarısına yetişiebildi bu kadar yoğunluğun arasında takımımız genç, istekli ve arzulu. Oynadıkça birbirine bağlanmaya başladı. Meseleye daha sıkı sarılmaya başladılar. Ben futbolun 2019'da ki sezondan sonra milli ruhla ve ligde çok başarılar elde edebileceğini bu çıkışında daha güçlü şekilde devam edeceği arzusu içerisindeyim ve görüyorum."

Yerlikaya ve Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Kırşehir valiliği sonrası AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek parti yöneticileri ile istişare toplantısına katıldı.

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