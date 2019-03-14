Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya Yozgat'ta

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya Yozgat'ta

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin, gençliğini, sporunu dizayn edebilmek.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya Yozgat'ta, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin, gençliğini, sporunu dizayn edebilmek." dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Yozgat Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluştu.

Sporcuların sorun ve taleplerini dinleyen Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de sportif alanda 2002 yılında başlayan tesisleşme hamlesinin her gün biraz daha genişlediğini söyledi.

Tesis sayısını her yıl üzerine koyarak artırdıklarını belirten Yerlikaya, "Aileler çocuklarını spora teşvik etsin. Daha başarılı bir toplum, sporu seven, spora yönelen, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz salonlarımızda. Salonlarımız revaçta. Biz salonlarımızın 365 gün 24 saat kullanılmasını istiyoruz ve kullandırıyoruz. Başarılarla dolu seneler arzu ediyoruz. Hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin gençliğini, sporunu dizayn edebilmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu bu hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Hamza Yerlikaya, Yozgat, Türkiye, Spor
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