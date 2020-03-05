Son Dakika › Güncel › Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222... - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası Son Dakika: Bakan'dan, koronavirüs vakası bulunan THY'nin Singapur uçağı açıklaması: Mürettebat karantina altına alındı