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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile yarın (24 Nisan) saat 14.00'de videokonferans yöntemiyle toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:21 Kaynak: İHA
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