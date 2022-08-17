Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi

17.08.2022 19:20
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.

Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını söyledi.

"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Seyahatsever' müjdesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi - Son Dakika
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