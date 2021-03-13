Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik"

13.03.2021 13:49
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde 1 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde 1 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettiklerini bildirdi.

Kasapoğlu, Kütahya Akkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda bir mücadele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiden sanayiye, sağlığa, eğitime, spora kadar her alanda bir devrimin hep birlikte gerçekleştirildiğini belirten Kasapoğlu, "Yatırımlar, gelişmeler bizleri gururlandırıyor. Çok dinamik, gelişen bir nüfusumuz var, gençlerimiz var. Avrupa'nın en genç, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip bir ülkeyiz. Bu anlamda gençlerin donanımlı olmasını çok arzu ediyoruz." dedi.

Kütahya'da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını, köylere kadar spora erişimi sağlayacaklarını aktaran Kasapoğlu, tüm vatandaşları spor tesislerini kullanmaya davet etti.

Türkiye'nin, statları, havuzları, salonları, kortları, spor tesisleriyle dünyaya meydan okuduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 1,5 yıl önce 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. İlk hedefimiz 100 günde 100 bin kişiydi. Daha sonra geçen yıl için 1 milyon hedef koyduk. Pandemiye rağmen ülke genelinde 1 milyondan fazla insanımıza genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yüzme öğrettik. İnşallah bu çıtayı birlikte yukarı taşıyacağız. İnanıyorum ki bu havuz, Kütahya'nın 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde, öncü şehirlerden biri olmasına da katkı sağlayacak."

Kasapoğlu, öğrenmek isteyen herkese yüzme eğitimi verme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Yüzmeye verdikleri önemin, stratejik çalışmaların sonuçlarını güçlü bir şekilde almaya devam ettiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, "Şampiyonlarımız yetişiyor. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda bizi gururla temsil edecek öncü şampiyonlarımızı hep birlikte görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Kütahya'dan, ilçelerinden, köylerinden de nice şampiyonları, her alanda nice yıldızları, bu şanlı bayrağı dalgalandıracak gençleri yetiştireceğiz." diye konuştu.

Murat Dağı'na gençlik kampı inşa edilecek

Bakan Kasapoğlu, gençlerin bu coğrafyaya, kutlu emanete göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini belirtti.

Gençlerin donanımlı, tarihini bilen, geçmişine vakıf bir şekilde geleceğe inançla, azimle, heyecanla yürüdüğünü anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Murat Dağı'na inşa edeceğimiz gençlik kampında ülkenin dört bir yanından gençleri ağırlayacağız. Gençlerimiz hem tarihini öğrenirken hem dört bir yandan gelen kardeşleriyle tanışırken, kucaklaşırken aynı zamanda onları yarınlara hazırlama noktasında, inovatif, sanatsal, sportif noktada, her türlü eğitimi buralarda vereceğiz. Bu aziz milletin bugüne kadar gösterdiği performans ve bu anlamdaki desteği, bizim en büyük ilham kaynağımız. İnanıyorum ki gerek bilimde gerek sanatta, girişimci olarak, yarınların donanımlı anne babaları olarak, gençlerimiz her alanda olduğu gibi sporda da bizleri en güçlü şekilde temsil edecek."

Açılışın ardından Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Bu arada, tören öncesi Kütahya Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Mehmet Kasapoğlu, Kütahya, Akkent, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik' - Son Dakika


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