Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu
1 saat önce
- Genel görüntüler Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:23 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi
Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.
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