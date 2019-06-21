Son Dakika Haberleri: Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu
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Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu

1 saat önce

- Genel görüntüler Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.

- Genel görüntüler
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.
Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:23 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi, Güncel
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