Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin,... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin,...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' gerçekleştirdi.


Buradaki sporculara hitap eden Kasapoğlu, "Sizler bizim umudumuzsunuz, gururumuzsunuz. Sizlerle yarınlara emin adımlarla, inançla, gayretle, azimle yürümenin heyecanı, onurunu yaşıyoruz. Bu topraklar, tarih boyunca nice başarılar, zaferler gördüğü gibi nice karanlık oyunlara ve ihanetlere de şahitlik etmiştir. İşte 15 Temmuz gecesi milletçe maruz kaldığımız alçak saldırı da Anadolu topraklarının o derin hafızasına işlenmiştir. Bu topraklarda ilk sözü de son sözü de bu aziz milletin söylediği, söyleyeceği bir kez daha en güçlü şekilde ortaya konulmuştur" diye konuştu.


Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a uzanan kutlu yol boyunca tek şeyin milletin istiklal aşkı ve iradesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu irade istiklal şairimizin, 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.' ifadesinde en güzel şekilde ortaya konulmuştur. İşte 15 Temmuz millet olma hikayemizin bir kez daha ispatıdır. 15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür. İşte bu ruhun evvelinde Malazgirt, Çanakkale vardır. İşte bu ruh Akif'in, 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.' dediğidir. 15 Temmuz'a sahip çıkmak, bu ruhu diri tutmak, Allah katında diri oldukları tasdik olunan aziz şehitlerimize karşı hepimizin boyun borcudur. Hepimiz biliyoruz, inanıyoruz ki bu aziz millete, bu kutsal ülkeye kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal mücadelemiz azimle, kararlılıkla sürmektedir" şeklinde konuştu.


TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz gecesi bombalanan TBMM bahçesindeki alana karanfil bıraktıktan sonra nöbet alanından ayrıldı. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 06:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin,... - Son Dakika
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