Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:19 Kaynak: AA
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