Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kasapoğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kartal'da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:52:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]