Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Federasyon seçimleriyle ilgili bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hukukçular süreci yürütüyor. Olimpiyatların ertelenmesi ilk kez karşılaşılan bir durum. Federasyonların tek konusu seçim değil, esas konusu yönetimlerle ilgili durum, güncellenir ama esas olan sürdürülebilirliği sağlamak. Başarıyla ilgili sorunu olan, doğru bir şekilde yürümeyen sistemlere de açıkçası gerekli çalışmaları düzenlemeleri de yapma zaruretimiz var. Bu da bizim sorumluluğumuz, bununla ilgili gerekli adımları atmamak bizler için de sevindirici bir durum olmaz."

Bakan Kasapoğlu, başarıya giden yolda bir sorun varsa ona gerekli müdahaleyi yapacaklarını vurgulayarak, "Olimpiyatlardan sonra seçim yapmak ilgili mevzuatta var olan bir durum. O yüzden arkadaşlarımız bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Seçim bu çalışmalardan biri, bizim çalışmamız çok daha kapsamlı. Bu anlamda bizim amacımız Türk sporunu ileriye güçlü bir şekilde taşımak. Bu anlamda da engel tanımıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kazanan bir bakış açısıyla yönetilmesini istiyoruz, bizim yaklaşımımız bu. Öyle olduğu takdirde başarı hikayelerine yeni başarı hikayeleri katmak adına ne gerekiyorsa bundan sonra da sağlarız." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız için her şey feda olsun"

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 sürecinde sporculara başta psikolojik olmak üzere her türlü destek verdiklerini söyledi.

Bu süreçte sporcularla iletişimlerini hiç koparmadıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "Bir defa sporcularımızla olan irtibatımızı çok önemsiyoruz. Onların hem moral desteği, ihtiyaçları duydukları diğer konular bizim sorumluluk alanımız zaten. Sporcularımız için her şey feda olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan sporculara yönelik özel bazı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Federasyonlarımızla olan görüşmelerimizde bu süreci özellikle avantaja çevirme yönünde özel bir stratejimiz var. Bu anlamda kendilerini hazırlamaya yönelik olsun, bu fırsatı daha güçlü hale getirmeye yönelik olsun gayretleri var. Bizde destekliyoruz, destekleyeceğiz." dedi.

"Gençler bizim en büyük gücümüz." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük imkanımız. O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına girişimci gençler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Gerek Bakanlık gerekse de diğer kurumlarla işbirliği halinde zaman zaman proje destekleri veriyoruz. Fikrin varsa gel diyoruz. 'Fikir senden, destek bizden' diye. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz var. Bu anlamdaki çalışmaları inşallah önümüzdeki hafta başlatacağız. Şu kadarını söyleyeyim, rekor bir rakam vereceğiz bu sene. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız. Fikri olan gençlerimiz, sosyal anlamda olsun, girişimcilik konusu olsun, gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim. Diyoruz ya üreten gençlik istiyoruz. Yeter ki fikriyle bize gelsin. Getir fikrini, destek bizden diyoruz. Bu sosyal proje de olabilir. Mesela kitap kahve projeleri var. Geçen Cizre seyahatimde desteklediğimiz bir kitap kahve projesinin açılışı yapıldı. Gençler açmışlar. Ziyaret ettim. Ne kadar mutlu oldum. Gençlerimizin kendilerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları bizler için çok önemli bir imkan. Onlara sadece moral motivasyon değil, gerektiğinde finansal desteği de hamdolsun veriyoruz."

"Ülkenin, gençlerin, sporun yalnızca bugününü düşünmüyoruz"



Bakan Kasapoğlu, amatör branşların gelişimi için de büyük çaba sarf ettiklerini aktararak, "Hep konuşuyoruz spor birkaç branştan ibaret değil. Bunun medya yansıması, halka aktarılması hep sorun teşkil etti. Popüler olanlar daha çok yer alıyor. Bununla ilgili farkındalığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem size hem ajansınıza bu anlamdaki çabalarınızı görüyorum, teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansının sporun birkaç branştan ibaret olmadığına dair katkılarını pek çok projedeki çalışmalarımızda görüyoruz. Sizlerin ilgisinden dolayı müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

TRTSpor 2 kanalının da amatör branşlar için büyük önem teşkil ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"TRT'ye de teşekkür ediyorum. Önemli bir çalışmamız var. Amatör branşların ve sporcuların desteklenmesi, tanıtılması, ilginin arttırılması ve potansiyelin bu çerçevede güçlendirilmesi noktasında TRTSpor 2 kanalı test yayınına başladı ve muazzam bir ilgi görüyor. Sporcuyu şevklendiren, bizlerin bu anlamdaki sporun birkaç branştan ibaret olmadığını söylemini güçlendiren bir yaklaşım. Ülkenin, gençlerin, sporun yalnızca bugününü düşünmüyoruz. Bu da geleceğe dair atılan bir tohum. İnanıyorum ki bunun çok güzel sonuçlarını göreceğiz. Örneğin, buz hokeyindeki sporcular, federasyon ve camia için o müsabakanın yayınlanması çok anlamlı ve önemli. Belki pek çok kişinin bilmediği branşların tanıtılması, ilginin uyandırılması ve bu anlamda yeni yeteneklerin keşfedilmesi çok önemli. Bu anlamda bu çalışmanın çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. TRT'ye, genel müdürümüze ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum."



(Bitti)