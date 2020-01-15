Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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