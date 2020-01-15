Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Mehmet Kasapoğlu, Kazancı, Kahire, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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